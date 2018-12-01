شكرا لقرائتكم خبر عن فتح مراكز الاقتراع في الدور الثاني للانتخابات النيابية والبلدية بالبحرين والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - واس: افتتحت مراكز الاقتراع صباح اليوم، أبوابها أمام الناخبين لاختيار مرشحيهم في الدور الثاني للانتخابات النيابية والبلدية في مختلف مناطق محافظات مملكة البحرين. وذكرت وكالة الأنباء البحرينية “بنا” أن يوم الاقتراع شهد إقبال كثيف للناخبين في جميع محافظات المملكة في الدور الثاني للانتخابات النيابية والبلدية 2018.

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