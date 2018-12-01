شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة «بوش الأب» عن عمر 92 عامًا والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - وكالات:

توفي الرئيس الأميركي الأسبق جورج بوش الأب عن 94 عاما، حسبما أعلن ابنه الرئيس الأسبق جورج دبليو بوش في وقت متأخر الجمعة، في منزله في هيوستون.

وقال جورج بوش الابن، في بيان نشره الناطق باسم العائلة على موقع تويتر، إنه “يحزننا أنا وجيب ونيل ومارفن ودورو أن نعلن وفاة والدنا العزيز بعد 94 عاما مميزة”.

وشغل بوش الأب الرئاسة لفترة واحدة فقط بين عامي 1989 و1993. وهو والد الرئيس الجمهوري الأسبق جورج دبليو بوش الذي تولى السلطة لفترتين من 2001 إلى 2009، وكذلك حاكم فلوريدا السابق جيب بوش الذي فشل في مسعاه نيل ترشيح الجمهوريين في انتخابات الرئاسة لعام 2016.

وفي أبريل الماضي، أدخل “بوش الأب” مستشفى ميثوديست في هيوستون بعدما أصيب بعدوى انتقلت إلى دمه، وذلك بعد يوم من دفن زوجته باربرا. ونقل إلى المستشفى ذاته قبل نحو عام بسبب سعال جرى تشخيصه على أنه حالة معتدلة من الالتهاب الرئوي.