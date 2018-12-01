انت الان تتابع تحطم طائرة في البرازيل.. وسقوط قتيل ومصابين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ٠١ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٢:١٤ م

تحطمت طائرة صغيرة في حي سكني في ساو باولو، شرقي البرازيل، اليوم الجمعة، ما أسفر عن مصرع شخصين، وإصابة 10 آخرين، وأظهرت صور حية على تلفزيون برازيلي، بقايا حطام الطائرة التي يبدو أنها اصطدمت بجانب مبنى، كما تحطمت سيارتان كانتا أمام المبنى، ووفقا لـ"أسوشيتد برس"، فإن رجال الإطفاء وسيارات الإسعاف هرعوا إلى مكان تحطم الطائرة يوم الجمعة. وذكر متحدث باسم خدمة الإطفاء في ساو باولو، أن شخصين قتلا وأصيب 12 آخرين. وقال أندريه إلياس إن الجثتين تم انتشالهما من الطائرة.

وقال إنه لم يتضح على الفور ما إذا كان الجرحى من ركاب الطائرة أم كانوا على الأرض وأصيبوا في الحادث. وقبل نحو عامين، تحطمت طائرة كانت تقل فريق شابكوينسي البرازيلي لكرة القدم إلى أكبر مباراة في تاريخه، في الجبال الكولومبية، بعد أن أبلغت عن عطل كهربائي، مما أدى إلى مقتل 76 شخصا. وأسفرت أسوأ كارثة جوية في