تحطم طائرة في البرازيل.. وسقوط قتيل ومصابين

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - ٠١ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٢:١٤ م
تحطمت طائرة صغيرة في حي سكني في ساو باولو، شرقي البرازيل، اليوم الجمعة، ما أسفر عن مصرع شخصين، وإصابة 10 آخرين، وأظهرت صور حية على تلفزيون برازيلي، بقايا حطام الطائرة التي يبدو أنها اصطدمت بجانب مبنى، كما تحطمت سيارتان كانتا أمام المبنى، ووفقا لـ"أسوشيتد برس"، فإن رجال الإطفاء وسيارات الإسعاف هرعوا إلى مكان تحطم الطائرة يوم الجمعة. وذكر متحدث باسم خدمة الإطفاء في ساو باولو، أن شخصين قتلا وأصيب 12 آخرين. وقال أندريه إلياس إن الجثتين تم انتشالهما من الطائرة.
وقال إنه لم يتضح على الفور ما إذا كان الجرحى من ركاب الطائرة أم كانوا على الأرض وأصيبوا في الحادث. وقبل نحو عامين، تحطمت طائرة كانت تقل فريق شابكوينسي البرازيلي لكرة القدم إلى أكبر مباراة في تاريخه، في الجبال الكولومبية، بعد أن أبلغت عن عطل كهربائي، مما أدى إلى مقتل 76 شخصا. وأسفرت أسوأ كارثة جوية في
وقال إنه لم يتضح على الفور ما إذا كان الجرحى من ركاب الطائرة أم كانوا على الأرض وأصيبوا في الحادث.
وقبل نحو عامين، تحطمت طائرة كانت تقل فريق شابكوينسي البرازيلي لكرة القدم إلى أكبر مباراة في تاريخه، في الجبال الكولومبية، بعد أن أبلغت عن عطل كهربائي، مما أدى إلى مقتل 76 شخصا.
وأسفرت أسوأ كارثة جوية في كولومبيا منذ عقدين عن مقتل كل من كانوا على متن الطائرة باستثناء خمسة، فيما كان الفريق في طريقه لمواجهة فريق أتليتيكو ناسيونال في مدينة ميديين، في مباراة الذهاب بالدور النهائي ببطولة سود أمريكانا التي تعادل مسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم.
وتحطمت الطائرة الصغيرة التي أقلعت من بوليفيا، حيث توقف الفريق الساعة العاشرة والربع مساء الاثنين وكان على متنها 68 راكبا وطاقم مؤلف من تسعة أفراد.
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