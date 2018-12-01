انت الان تتابع «المالية» توضح أسباب رفع سعر الدولار الجمركي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:رنا عبد الصادق ٠١ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٢:٠٨ م
أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، أن اسـتمرار تثبيت سعر الدولار الجمركي عند 16 جنيها بالنسبة للسلع الاستراتيجية والضرورية بداية من أول ديسمبر 2018 وحتى 31/12/2018، يأتي ضمانا لعدم ارتفاع أسعار تلك السلع أو زيادة الضغوط التضخمية، ما يؤكد استمرار الدولة في دعم وحماية محدودي ومتوسطي الدخل والحرص على الحفاظ على ثبات متوسط أسعار السلع الاستراتيجية والأساسية. وقال وزير المالية، إن استثناء السلع الأساسية والضرورية للشريحة الأكبر من المواطنين يعكس جهود الحكومة في تدعيم شبكة الحماية الاجتماعية للمواطنين.
وأضاف معيط، أن القرار يستهدف توفير منافسة عادلة لمنتجاتنا المحلية مع المثيل المستورد، والحفاظ على حقوق الخزانة العامة من الضرائب الجمركية التي يجب أن تسدد بالسعر الحر والطبيعي للدولار، وفقا لما يجب أن يكون وما هو معمول به في كل دول العالم. وأوضح معيط، أن السلع الاستفزازية التي أخضعها القرار لسعر الصرف
وأضاف معيط، أن القرار يستهدف توفير منافسة عادلة لمنتجاتنا المحلية مع المثيل المستورد، والحفاظ على حقوق الخزانة العامة من الضرائب الجمركية التي يجب أن تسدد بالسعر الحر والطبيعي للدولار، وفقا لما يجب أن يكون وما هو معمول به في كل دول العالم.
وأوضح معيط، أن السلع الاستفزازية التي أخضعها القرار لسعر الصرف المعلن من البنك المركزي، تمثل نسبة ضئيلة من السلع المستوردة والتي يتم استيرادها بكميات مثل "الكافيار، الجمبري، والاستاكوزا، وأسماك الزينة، والببغاوات، والخمور، وأغذية الكلاب والقطط، وأدوات التجميل والسيجار"، وهي سلع يستوردها القادرون على استيرادها، ومن العدالة عدم استمرار تمتعها بسعر الدولار الجمركي المخفض (16 جنيها).
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