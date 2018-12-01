انت الان تتابع تطوير المناطق السكنية القديمة في طلب إحاطة بالبرلمان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أحمد جاد ٠١ ديسمبر ٢٠١٨ - ١١:٥٨ ص

تقدم النائب محمد العقاد، بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفي مدبولي، بشأن تطوير المناطق السكنية القديمة التى تشكل خطورة على قاطنيها، وذلك من خلال وضع خطة لإحلال وتجديد هذه المناطق على مستوى الجمهورية، على أن يتم البدء بتلك شديدة الخطورة ومنها على سبيل المثال منطقة المنيل القديمة، وقال، إن هذه المناطق تمثل تراثًا حضاريًا، لابد من الحفاظ عليه وفى نفس الوقت هناك العديد من الأسر غير القادرة على توفير مسكن بديل لابد من وضعهم فى الاعتبار، خاصة وأن عملية الصيانة للعقارات لم تتم منذ فترة طويلة، مشددا على ضرورة تطوير هذه المناطق قبل وقوع كارثة.

وطالب العقاد، جمعيات المجتمع المدنى بالمشاركة فى عملية التطوير وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى بهذه المناطق شديدة الخطورة، بالإضافة لدور الدولة فى هذا الصدد، مؤكدًا على أن هناك مناطق فى حاجة سريعة للتطوير، مطالبًا بتشكيل لجنة على مستوى الجمهورية تتولى حصر مثل هذه المناطق لبدء تطويرها وفقا