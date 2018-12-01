وأطلقت القوات الفضائية الروسية الصاروخ من خلال منظومة الدرع الصاروخية المتواجدة في قاعدة "ساري شغان" في كازاخستان. وأظهر الفيديو اللحظات الأولى من إطلاق الصاروخ الجديد عبر المنظومة الدفاع الروسية. وعلق قائد القوات الفضائية الروسية، الكولونيل سيرغي غرابشوك، على الحدث قائلا "الصاروخ الجديد أطلق بنجاح من خلال منظومة الدرع الصاروخية الروسية، وذلك بعد سلسلة من الاختبارات المطولة". وختم قائلا "لقد تم إصابة الهدف مباشرة من خلال الصاروخ الجديد".

شكرا لقرائتكم خبر عن بالفيديو... صاروخ روسي جديد ينجح في الاختبارات على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن العربي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن العربي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .