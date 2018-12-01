تفاصيل فى حياة بوش الأب.. من هو الرئيس العربي الذي أصابه بالاكتئاب

توضع فترة حكم الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش (الأب ) ضمن أهم الفترات التي مرت على الولايات المتحدة الأمريكية بل والعالم كله.

وتأتي أهمية تلك الفترة في أنها شهدت أحداث ضخمة على المستوى الدولي كتفكك الاتحاد السوفيتي، وعلى مستوى الشرق الأوسط كغزو العراق للكويت، وعلى المستوى المحلي الأمريكي حيث شهدت فترة حكمه تردي الوضع الاقتصادي، وصف بأنه أسوأ ركود واجه الاقتصاد الأمريكي منذ الحرب العالمية الثانية.

في 2016 صدر كتاب "القدر والسلطة: الأوديسة الأمريكية جورج هربرت ووكر بوش" لجون ميتشام وتناول فيه سيرة الرئيس الـ41 للولايات المتحدة، جورج بوش (الأب)، وفي جزء منه تحدث بوش عن الغزو العراقي للكويت ورد فعل أمريكا.

بعد سيطرة القوات العسكرية العراقية على جميع الأراضي الكويتية، قطع جورج بوش إقامته في المنتجع الرئاسي في كامب ديفيد وعاد إلى البيت الأبيض بعد ظهر الأحد الموافق الخامس من أغسطس 1990، (الحرب العراقية على الكويت بدأت 2 أغسطس وسيطرة على الكويت في 4 أغسطس)، وقال بوش معلقا على ماحدث "هذا الوضع لن يستمر.. هذا الوضع لن يستمر.. هذا عدوان ضد الكويت".

بحسب كتاب "القدر والسلطة: الأوديسة الأمريكية جورج هربرت ووكر بوش" حاولت إدارة الرئيس جورج دبليو بوش أن تقرر كيف ترد على هذه الخطوة، وتحرير الكويت والإطاحة بالرئيس العراقي صدام حسين.

وعد بوش الأب بأن "الوضع لن يستمر" فاجئ مستشاريه المقربين في البيت الأبيض وسأله مستشاره للأمن القومي برنت سكوكروفت "من أين حصلت على أن هذا الوضع لن يستمر؟" فأجاب بوش "هذا أمر يخصني.. هذا هو ما أشعر به".

وكتب ميتشام كتابه بعد لقاءات جمعته مع جورج بوش (الأب) ونقل عنه أنه أعرب خمس مرات عن قلقه من أنه سيتم عزله إذا تحرك إلى الأمام دون تفويض، كما أعرب عن تصميمه على المضي قدما حتى لو لم يمنحه الكونغرس هذا التفويض.

وبحسب الكتاب سأل روبرت غيتس، نائب مستشار الأمن القومي الأمريكي، حينها، جورج بوش عما سيفعله إذ لم يحصل على تفويض من الكونغرس، فرد عليه "إذا لم أحصل على الأصوات اللازمة في الكونغرس للحرب فإنني ذاهب للقيام بذلك على أي حال.. وإذا ما تم عزلي فليكن".ونقل الكتاب عن بوش قوله أنه كان يتأمل سيناريو عدم حصوله على موافقة من الكونغرس حول الموافقة على الحرب، وقال: "إنها الولايات المتحدة فقط التي يمكن أن تفعل ما يجب القيام به.. كنت آمل أن يفهم صدام الرسالة ولكن إذا لم يفعل فإن علينا اتخاذ هذا الإجراء وإذا كان ما اتى ثماره في غضون أيام قليلة واستسلم أو قتل أو خرج سوف يقول الكونغرس: فعلنا ذلك.. عمل رائع. وإذا استمر لفترة وكانت هناك خسائر كبيرة عندها سأفقد سلطتي ولكن لا مشكلة ففي بعض الأحيان في الحياة عليك أن تفعل ما عليك القيام به".

ووافق الكونغرس على طلب جورج بوش الأب بشن الحرب على العراق إذا فشلت جهود الوساطة التي كانت تقودها الأمم المتحدة لخروج القوات العراقية من الكويت.

وتمكن جورج بوش من تشكيل تحالف دولي لتحرير الكويت، وتشكلت هذه القوات من 32 دولة بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، وبلغ عددها حوالي 960.000 فرد نصفهم جنود أمريكان، وأعلن في 7 أغسطس بدأ الحرب على العراق في خطاب متلفز شهير.

ونجحت قوات في طرد القوات العراقية من الأراضي الكويتية، وخسرت قوات التحالف خلال الحرب أكثر من 500 عسكري أغلبهم من الولايات المتحدة.

ويكشف الكتاب أن جورج بوش (الأب) أصيب بالاكتئاب بعد الحرب على العراق، وقال مساعده مارلين فيتز ووتر إنه اشتبه في أنه كان بسبب اضطراب الغدة الدرقية، وأوضح ميشام أن حالة الاكتئاب كانت بسبب خيبة أمله لأن صدام حسين بقي في السلطة.

وتوفي الرئيس الأمريكي السابق جورج بوش الأب عن عمر يناهز 94 عاما، اليوم السبت حسبما أعلنت أسرته، وكتب ابنه الرئيس السابق جورج دابليو بوش على "تويتر": "يحزننا أنا وجيب ونيل ومارفين ودورو أن نعلن وفاة والدنا العزيز بعد 94 عاما مميزة".

وأضاف "جورج هربرت ووكر بوش كان رجلا ذا شخصية مثالية وأفضل أب يتمناه أي ابن أو ابنه".

وتأتي وفاة جورج بوش الأب بعد أشهر على وفاة زوجته باربرا بوش في نيسان/إبريل الماضي.

