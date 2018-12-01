العراق: اعتقال خلية إرهابية على صلة بـ"داعش" شمال غرب بعقوبة

أفاد مصدر أمنى عراقي، السبت، بأن قوات الأمن في محافظة ديالي اعتقلت خلية إرهابية على صلة بتنظيم "داعش" شمال غرب بعقوبة.

وقال المصدر، حسبما أفادت قناة "الإخبارية العراقية"، إن قوة أمنية تمكنت من اعتقال خلية إرهابية مكونة من 3 عناصر، مرتبطة بتنظيم داعش ومتورطة بأعمال عنف بأطراف ناحية هبهب شمال غرب قضاء بعقوبة، وذلك بعد متابعة استخبارية دقيقة.

وأضاف المصدر أنه تم نقل الإرهابيين إلى مراكز أمنية للتحقيق، واتخاذ الإجراءات اللازمة ضدهم.

