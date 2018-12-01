مشروع سعودي يؤهل محطات المياه ونظام النفايات في قرى إدلب

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذ مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية مشاريع إنسانية وإغاثية عدة في قرى محافظة إدلب السورية، منها مشروع إعادة تأهيل محطات مياه ونظام إدارة النفايات الصلبة في قرى محافظة إدلب، والذي يهدف للإسهام في تحقيق الاكتفاء الذاتي وضمان استمرارية تشغيل مصادر المياه، والمساهمة في إعادة تفعيل نظام إدارة النفايات الصلبة في المناطق المستهدفة التي تعاني من الحاجة الماسة للمياه الآمنة، وتحقيق النظافة المطلوبة في المجتمعات، بعد أشهر من تعطل البنية التحتية للمياه والصرف الصحي في هذه المناطق، وتوقف الخدمات العامة مثل إزالة ونقل النفايات، مما أدى إلى انتشار الأمراض المرتبطة بالمياه والنظافة في هذه المناطق.

ومن خلال العمل المتواصل للمركز في محافظات حلب وإدلب وحماه وريف دمشق ودرعا، في مشاريع متعددة ذات صلة بالأمن الغذائي وسبل العيش واستعادة البنية التحتية للمأوى والمياه والصرف الصحي، وعبر مجموعة من المسوحات الميدانية، تبين أن أهم أسباب معاناة السكان في قطاع المياه والإصحاح البيئي جاء بسبب توقف ضخ المياه عن طريق شبكات المياه الواصلة بين المحطات والمنازل بسبب تضرر شبكات المياه وتعطل المحطات لأسباب متعددة.

ويسعى المشروع لمعالجة المشكلة في المجتمعات المستهدفة من خلال إعادة تأهيل محطات وشبكات المياه ووضعها في الخدمة، ضمن آلية عمل مستدامة لضمان الوصول الآمن للمياه من قبل المستفيدين، إضافة إلى صيانة شبكة الصرف الصحي، لضمان إبعاد المياه العادمة عن التجمعات السكنية، ومنع تشكل الأسطح المائية المكشوفة المسببة للأوبئة، إضافة إلى الحفاظ على نظافة البيئة المحيطة من خلال جمع ونقل النفايات في هذه المجتمعات.

هذا ووزع المركز أخيرا 1,933 حقيبة مدرسية و1,540 كسوة شتوية على الطلاب والطالبات السوريين في عدد من المدارس اللبنانية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم العالي في لبنان.

شمل التوزيع مدرسة بشامون الرسمية المتوسطة المختلطة، ومدرسة قرعون المتوسطة الرسمية، ومدرسة جب جنين المتوسطة الرسمية المختلطة، وثانوية غزة الرسمية في محافظتي جبل لبنان والبقاع، وذلك ضمن 6 محطات متتالية، وتأتي هذه المساعدات لدعم العملية التعليمية لأبناء الأشقاء اللاجئين السوريين في جميع دول اللجوء

مشروع إعادة تأهيل محطات مياه ونظام إدارة النفايات الصلبة

أهدافه

الوصول إلى 124 ألف نسمة في ريف إدلب لخدمة مياه آمنة وكافية ومستدامة

تخفيض خطر احتمالية حدوث الأمراض المتعلقة بالمياه

توفير المياه الآمنة للنازحين والمجتمعات المضيفة بالصيانة الفعالة لأربع محطات مياه

صيانة شبكة الصرف الصحي التابعة للقرى

التخلص من النفايات الصلبة لحماية المناطق المستهدفة من ضررها

الإسهام في تحقيق الاكتفاء الذاتي

ضمان استمرارية تشغيل مصادر المياه

المساهمة في إعادة تفعيل نظام إدارة النفايات الصلبة في المناطق المستهدفة

إعادة تأهيل محطتي جداريا وراشا

دعم التكلفة التشغيلية للمحطتين بدعم الوقود والكلور لـ 7 أشهر

تدريب الأفراد على التشغيل والصيانة لمجموعات التوليد وقراءة لوحات التحكم الكهربائية

عقد جلسات نقاش مفتوحة مع ممثلي المجتمع المحلي في القرى المستهدفة بهدف ضمان استمرارية عمل المحطات بعد انتهاء مدة المشروع

إعادة تأهيل كاملة لنظامي إدارة النفايات الصلبة في كل قرى جداريا وراشا خلال 90 يوما

تنفيذ دعم التكلفة التشغيلية لنظام إدارة النفايات الصلبة لـ 210 أيام

قرى إدلب المستفيدة

جداريا بأريحا

راشا الشمالية

المعرة بإدلب

بقيمة مليون و225 ألف دولار

131.100 شخص استفادوا منه

دعم التكلفة التشغيلية