موسكو تستبعد مسؤولية حادثة البحر الأسود عن إلغاء لقاء ترمب وبوتين

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ _ موسكو

رجحت وزارة الخارجية الروسية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب ألغى لقاءه مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين، في قمة العشرين في الأرجنتين، بسبب الأوضاع السياسية الأمريكية الداخلية، وليس بسبب حادثة البحر الأسود.

وأعرب المتحدث الرسمي باسم الكرملين، دميتري بيسكوف أمس عن أسف الكرملين لقرار الإدارة الأمريكية إلغاء اجتماع الرئيسين.

وقال «نأسف لقرار الإدارة الأمريكية إلغاء الاجتماع المزمع للرئيسين في بوينس أيرس، وهذا يعني أن مناقشة القضايا الخطيرة على جدول الأعمال الدولي والثنائي تأجلت إلى أجل غير مسمى».

وألغى ترمب أمس الأول اجتماعه مع نظيره الروسى خلال قمة مجموعة العشرين بالأرجنتين مبررا ذلك باحتجاز روسيا لسفن أوكرانية.

وكان خفر السواحل الروسي فتح النار على عدد من السفن التابعة للبحرية الأوكرانية ثم احتجزها الأحد الماضي في مضيق كيرتش، وهو ممر مائي ضيق يفصل بين البر الرئيسي الروسي عن شبه جزيرة القرم. وتصر روسيا على أن السفن الأوكرانية دخلت مياهها الإقليمية بشكل غير شرعي، بينما تعد أوكرانيا شبه جزيرة القرم جزءا من أراضيها.