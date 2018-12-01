تصفية 3 مسلحين في القوقاز الروسي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - موسكو

صفى جهاز الأمن الاتحادي الروسي ثلاثة مسلحين أصوليين أمس الأول في منطقة مايسكي بإقليم كباردينو ـ بلقاريا، كانوا قد قضوا عقوبات بالسجن بعد إدانتهم بارتكاب جرائم جنائية عادية.

وأعلن مركز العلاقات العامة في جهاز الأمن الاتحادي أنه بالتعاون مع الشرطة في منطقة مايسكي في إقليم كباردينو ـ بلقاريا، أوقفت أنشطة أعضاء خلية أصولية متطرفة خططت لقتل ضباط إنفاذ القانون، ورجال أعمال كبار في المنطقة، وخلال محاولة اعتقال أعضاء هذه الخلية، أبدى رجال العصابة المتطرفة مقاومة مسلحة شرسة، ونتيجة لذلك تمت تصفية ثلاثة منهم، واعتقال رابع، ومصادرة أسلحة ووسائل تدمير ضبطت معهم، بحسب قناة «روسيا اليوم».

وقال المركز «جميع المسلحين الثلاثة الذين تمت تصفيتهم هم من سكان كباردينو - بلقاريا، وتتراوح أعمارهم بين 20 و31 سنة، وكانوا قد أدينوا في السابق بجرائم جنائية عادية وقضوا عقوباتهم في السجون، قبل إطلاق سراحهم في 2017 و2018.

وتشهد منطقة شمال القوقاز الروسية، التي تضم الجمهوريات المضطربة (الشيشان وداغستان وكباردينو - بلقاريا وأنجوشيا) عددا من الهجمات التي يشنها مسلحون ضد الشرطة والقوات الاتحادية والمسؤولين المحليين.