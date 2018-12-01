شكرا لقرائتكم خبر عن النائب أحمد عبد الواحد يحذر من انهيار الثروة السمكية ببحيرة قارون بالفيوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - طلب النائب أحمد مصطفى عبد الواحد وكيل لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، والنائب عن محافظة الفيوم، من الحكومة الإسراع فى استكمال عملية التكريك لبحيرة قارون بالفيوم.

وقال " عبد الواحد " فى طلب إحاطة قدمه للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إن الحكومة أهملت اصلاح وعلاج مشكلات بحيرة قارون خاصة عدم تجهيز مركز بحوث الاسماك الخاص بالبحيرة، مشيراً إلي أن خبراء وعلماء الأسماك أكدوا ان الطفيل المتواجد في خياشيم بعض الاسماك داخل بحيرة قارون بمحافظة الفيوم هو كارثة بيئية خطيرة وهو حيوان قشري عديد الأرجل اسمه المتدارج هو "آكل لسان السمك" حيث ان هذا الطفيل موطنه الأصلي هو خليج كاليفورنيا في الولايات المتحدة وكان معروفا عنه أنه يصيب بعض الأنواع فقط من الأسماك أهمها نوع سمكة البهارإلا أنه اتضح مؤخرا أنه يهاجم أي نوع من الأسماك.

وطالب " عبد الواحد " بتشكيل لجنة من اساتذة كليات الزراعة من المتخصصين فى الثروة السمكية وعلماء البحار والتوجه الى بحيرة قارون لمعرفة حقيقة هذه الكارثة التى تسببت فى احداث ذعر كبير للصيادين والمواطنين.

وقال النائب احمد مصطفى عبد الواحد:" إننى أعلن بأعلى صوت أن هذه مشكلة بيئية هائلة ويجب تضافر جهود كل من له علاقة لحلها" مؤكدا أن هذا الطفيل لن يسمح لسمكة واحدة من أي نوع بالبقاء في بحيرة قارون المغلقة وبالتالى فلا معنى إذن لأي جهود لتطوير وتنمية البحيرة وإكثار الأسماك بها.

وحذر "عبد الواحد" من هذه الكارثة التى تهدد وتشرد أكثر من 15 ألف من الصيادين وأسرهم داخل بحيرة قارون الذين يعتمدون على العيش من هذه المهنة لانها مصدر رزقهم الوحيد مطالبا بسرعة تحرك الحكومة لإنقاذ بحيرة قارون من هذه الكارثة قبل انهيار وانتهاء هذه البحيرة .