شكرا لقرائتكم خبر عن النائب مجدى بيومى: كتابة السعر على المنتج يقضى على ارتفاع الأسعار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال النائب مجدى بيومى أمين سر لجنة السياحة بمجلس النواب، إن كتابة أسعار السلع على العبوات يساهم بشكل كبير فى التصدى لجشع التجار، مشيدًا بمبادرة "لا لجشع الجزارين" التى تبنتها بعض الوحدات المحلية بمحافظة بنى سويف بمشاركة مجموعة من الجزارين، مؤكدا أنها أدت لانخفاض أسعار اللحوم فى محافظة بنى سويف نحو 30 جنيهًا.

وأضاف بيومى، فى بيان له اليوم، السبت، أن هناك العديد من الأفكار التى تهدف للحفاظ على استقرار الأسعار ومنها المبادرات التى تطلقها بعض المحافظات، مؤكدًا على أن جشع التجار زاد فى الآونة الأخيرة واحتكار السلع اصبح سمة بين الكثير منهم، وأن تكاتف مؤسسات الدولة والمجتمع المدنى سيساهم فى القضاء على هذه الظاهرة التى تؤثر على محدودى الدخل.

وطالب عضو مجلس النواب بمحافظة بنى سويف، التجار بالمشاركة فى بناء الوطن ووضع هامش ربح مناسب على تجارتهم وعدم المغالاة خاصة فى السلع الاستراتيجية اليومية، لافتا إلى أن مقترح كتابة السعر سيساهم فى القضاء على الظاهرة.