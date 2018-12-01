شكرا لقرائتكم خبر عن داعية سعودى: الإخوان أول من اخترعت العمليات التفجيرية والاغتيالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شن الشيخ محمد بن محمد صغير عكور، الداعية السعودى ، هجوما كبير على جماعة الإخوان، واصفا إياها بالجماعة المضللة، وأنها أول من اخترعت التفجيرات والفكر الإرهابى، لافتا أن عناصر الجماعة الإرهابية يتقربون لما ينفع أمورهم، لأنهم يمثلون جماعة تسعى للمصلحة الخاصة فقط، متابعا:"الاغتيالات السياسية أمر ثابت عندها، بحجة الجهاد منذ بداية تأسيسها على يد حسن البنا".

واضاف فى فيديو إن الجماعة الإرهابية هى أول من من اخترعت التفجيرات، لقتل رجال الأمن والزعماء متابعا بقوله إن عناصرها يغررون بالشباب من أجل تنفيذ العمليات الانتحارية والتى يسمونها بأنها عملية استشهادية، ويغررون بهم بالوعود الكاذبة والحور العين وغيرها من الزعم الكاذب.

وتابع الداعية:"من أساليب الإخوان الإرهابية الادعاءات الباطلة والكاذبة".

كما حذر من الدعاة التابعين للجماعة الإرهابية، قائلا إنهم مجموعة من الدعاة الضالين، لأنهم يقدمون انفسهم على أنهم مصلحون ومجاهدين بينما هم في الحقيقة مجموعة من المنافقين للدول التى تدعم الاخوان فقط.