شكرا لقرائتكم خبر عن غداً.. وزيرة الاستثمار أمام "خارجية النواب" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعقد عدد من اللجان نوعية بمجلس النواب، اجتماعاتها غداً الأحد، لمناقشة عدد من القضايا والملفات الهامة، وفى مقدمتها لجنة العلاقات الخارجية برئاسة النائب كريم درويش، حيث تلتقى وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى الدكتورة سحر نصر، للتشاور والتنسيق بين اللجنة والوزارة خلال دور الانعقاد الرابع (الحالى) من الفصل التشريعى الأول.

فيما تعقد لجنة الشباب والرياضة اجتماعاً ظهر غداً الأحد، للاستماع إلى رؤية الاتحادات الرياضية الأولمبية.

فى المقابل، ينظم معهد التدريب البرلماني التابع مجلس النواب، برنامج تدريبي لوفد من الأمانة العامة لمجلس الشورى العماني تحت عنوان "برنامج تعريفي" عن مجلس النواب المصرى " "قراءه في آليات عمله" وذلك بدءاً من غداً الأحد حتي يوم الأربعاء القادم الموافق 5 ديسمبر.