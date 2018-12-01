الأرصاد تتوقع بدء فصل الشتاء بعد 20 يوما وتنصح بارتداء الملابس الثقيلة

توقع محمود شاهين مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، استمرار فرص سقوط الأمطار على السواحل الشمالية وحلايب وشلاتين، وهدوء الرياح التى نشطت أمس على أنحاء الجمهورية وتنحصر على السواحل الشمالية، ويسبب اضطراب فى الملاحة بالبحر الأبيض المتوسط.



كما توقع مدير إدارة التحاليل بهيئة الأرصاد الجوية، فى مداخلة هاتفية لـ"اكسترا نيوز"، استقرار فى الأحوال الجوية على أغلب المحافظات الجمهورية، مضيفا أن بدء فصل الشتاء بعد 20 يوما، مطالبا المواطنين بارتداء الملابس الثقيلة لكى لا يتعرضوا لنزلات البرد، مؤكدا أن هناك شبورة مائية على مستوى الطرق...