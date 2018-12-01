ادرعي رد على تهديدات حزب الله: من بيته من زجاج لا يرمي الناس بالحجارة

رد الناطق باسم ​الجيش الإسرائيلي​ ​أفيخاي أدرعي​، على التهديدات التي أطلقها "​حزب الله​" اللبناني، واستشهد في الرد بمقطع فيديو للزعيم الليبي الراحل ​معمر القذافي​. ونشر ادرعي على في تصريح له على مواقع التواصل الاجتماعي مقطعا مشهورا للقذافي يقول فيه "‫من كان بيته من زجاج لا يرمي الناس بالحجارة"، كما استخدم مقطعا آخر من المسلسل المصري المشهور "البيت الكبير".

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