"الغد" الاردنية: عبور 3 شاحنات اماراتية الأراضي الاردنية نحو لبنان

نقلت صحيفة "الغد" الاردنية عن نقيب أصحاب شركات ومكاتب التخليص، ضيف الله أبو عاقولة إن "أول 3 شاحنات إماراتية محملة بالمطهرات والمنظفات الأراضي الأردنية متجهة إلى ​لبنان​"، مشيرا الى أن "هذه ​الشاحنات​ الإماراتية تعد الأولى التي تمر عبر منفذ جابر الحدودي إلى لبنان منذ تاريخ إغلاق الحدود الأردنية السورية عام 2015"، متمنيا أن "يكون مرور الشاحنات عبر الأراضي الأردنية إلى جميع الدول من ​الإمارات العربية​".

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