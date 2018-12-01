وزارة الصحة تضبط منتحل صفة طبيب وتغلق بالشمع الأحمر شقة في زوق مكايل

اعلن المكتب الإعلامي ل​وزارة الصحة​ في بيان، انه "بناء على إخبار وصل إلى ​وزارة الصحة العامة​ عن لبناني منتحل صفة طبيب يعمد إلى إجراء عمليات تجميل في شقة بمعاونة زوجته في منطقة ​زوق مكايل​، تمت عملية دهم الشقة خلال استقباله سيدات لإجراء عمليات لهن، فتبين صحة الاخبار حيث وثقت الحادثة بالجرم المشهود وعثر على معدات طبية في الشقة حيث يقوم بأعمال تجميلية بشكل غير شرعي. فتم إغلاق الشقة بالشمع الأحمر وتحويل الملف الى ​القضاء​ المختص".

وذكرت وزارة الصحة المواطنين بالخط الساخن 1214 للتقدم بأي شكوى أو الحصول على اي استفسار".