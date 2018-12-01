امن الدولة يوقف صاحب مولد في كفرجرة يشتبه به بالتلاعب بعدادات المشتركين

اوقفت ​المديرية العامة لأمن الدولة​ بناء على إشارة مدعي عام ​الجنوب​ ​القاضي رهيف رمضان​، صاحب مولد في منطقة كفرجرة الذي يشتبه به بالتلاعب بعدادات المشتركين.

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