انت الان تتابع وزير القوى العاملة يُعلن عن وظائف براتب 4500 جنيه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:إسلام عبد الخالق ٠١ ديسمبر ٢٠١٨ - ١١:٢٠ ص
افتتح الدكتور محمد سعفان، وزير القوى العاملة، يرافقه الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اليوم السبت، فعاليات ملتقى التوظيفى الثاني الذى يعقد بدوار العاشر من رمضان بالشرقية، ويوفر 11 ألف و108 فرص عمل من جميع التخصصات والقطاعات الوظيفية المختلفة، ويشارك فيه 75 شركة ومصنعا، برواتب تتراوح ما بين 1600 إلى 4500 جنيه، وذلك بحضور محمد فريد خميس رئيس الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، حيث تشمل المهن المطلوبة بالملتقي مهندسين، مراقب جودة، سائقين، لحام، كيميائي، عمال إنتاج، نساجين، مندوبين مبيعات، محاسب، عمال خدمات، عمال تعبئة وتغليف.
وقال سعفان، إن الوزارة ومديرياتها بالمحافظات تعمل على إقامة هذه الملتقيات لخدمة شباب مصر ومساعدتهم فى الحصول على فرصة عمل، والمساهمة فى حل مشكلة البطالة وخفض معدلاتها، مؤكدًا على أن حل مشكلة البطالة يأتي بتكاتف المجتمع بأكمله من وزارات ومجتمع مدني وأصحاب أعمال والإعلام، من أجل بناء مصر التي نحلم بها
وقال سعفان، إن الوزارة ومديرياتها بالمحافظات تعمل على إقامة هذه الملتقيات لخدمة شباب مصر ومساعدتهم فى الحصول على فرصة عمل، والمساهمة فى حل مشكلة البطالة وخفض معدلاتها، مؤكدًا على أن حل مشكلة البطالة يأتي بتكاتف المجتمع بأكمله من وزارات ومجتمع مدني وأصحاب أعمال والإعلام، من أجل بناء مصر التي نحلم بها جميعا، مشددا على أن الجهاز الإدارى للدولة متخم بالموظفين، والقطاع الخاص الآن يعطى للعاملين جميع حقوقهم من تأمين طبى واجتماعي، فضلا عن توفير بعض الشركات لوسائل مواصلات.
وينظم الملتقى، جمعية المستثمرين بمدينة العاشر من رمضان، بالتعاون مع مديرية القوى العاملة بالشرقية، وأمانة العمال بحزب مستقبل وطن بالمحافظة، ومجلس أمناء العاشر، اتحاد جمعيات المستثمرين المصرية، بحضور محمد طه مدير المديرية، والدكتور سمير عارف رئيس جمعية المستثمرين.
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