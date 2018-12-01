انت الان تتابع رانيا يوسف.. تزوجت 3 مرات وترى نفسها الأكثر أنوثة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحتفل الفنانة رانيا يوسف، اليوم الأول من ديسمبر، بإتمامها 45 عامًا من عمرها، ويأتي ذلك في أعقاب هجوم كبير عليها مؤخرًا بسبب إطلالتها بحفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي

تحرير:عبد الفتاح العجمي ٠١ ديسمبر ٢٠١٨ - ١١:٢٠ ص

إن تطرقنا لأكثر نجمات السينما والدراما المصرية جرأة خلال الأعوام العشر الماضية، بالطبع ستكون الفنانة رانيا يوسف من بينهن، نظرًا لميلها إلى ذلك في إطلالاتها وأدوارها، سواء كانت في أفلام أو مسلسلات، وفي هذا العام تحتفل رانيا بإتمامها 45 عامًا من العمر، رغم ذلك لا تزال تُحافظ على جمالها وقدرتها على إثارة الجدل باستمرار، وهو ما حدث قبل أيام، بإطلالتها الجريئة بالحفل الختامي للدورة الأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، لكن بدايات رانيا كانت مختلفة عن حياتها الحالية.

النشأة هي رانيا السيد يوسف، المولودة في يوم 1 ديسمبر من عام 1973، لأب يعمل ضابطًا بالجيش، وأم تعمل مضيفة جوية، وتعلمت في مدارس الراهبات الإنجليزية بمصر الجديدة، ثم تخرجت في كلية الآداب، قسم اللغة الإنجليزية، وبدأت حياتها المهنية على خطى والدتها كمضيفة طيران، وذلك تزامنًا مع فترة دراستها الجامعية، وظلت

النشأة

هي رانيا السيد يوسف، المولودة في يوم 1 ديسمبر من عام 1973، لأب يعمل ضابطًا بالجيش، وأم تعمل مضيفة جوية، وتعلمت في مدارس الراهبات الإنجليزية بمصر الجديدة، ثم تخرجت في كلية الآداب، قسم اللغة الإنجليزية، وبدأت حياتها المهنية على خطى والدتها كمضيفة طيران، وذلك تزامنًا مع فترة دراستها الجامعية، وظلت تعمل في تلك الوظيفة لثلاث سنوات.

بعد ذلك، عملت رانيا يوسف كعارضة أزياء لفترة من الزمن، ثم اتجهت لمجال الإعلانات كـ"موديل"، لتشارك في عدد من الإعلانات والكليبات الغنائية، ومنها أغنية "تجيش نعيش" مع زميلتها داليا البحيري، للمطرب علي الحجار، وأغنية "متكدبيش" للفنان هاني شاكر.

المشوار الفني

المخرج يوسف شرف الدين أول من قدّم رانيا يوسف في مسلسل "عروس البحر" (1993)، وفي نفس العام سجلت ظهورها الأول في السينما من خلال دور "كومبارس صامت" بفيلم "المنسي"، مع عادل إمام ويسرا، وفي العام التالي قدّمها المخرج علي عبد الخالق في دور أكبر من خلال فيلم "الناجون من النار" (1994).

في عام 1997، شاركت رانيا يوسف في مسابقة ملكة جمال مصر، وحصلت على مركز الوصيفة الأولى، ثم انتقل إليها اللقب بعد زواج صاحبته، ثم واصلت تقديم عدة أدوار صغيرة في الأعوام التالية، ومنها مسلسلات "بحار الغربة، دمي ودموعي وابتسامتي، العيش والملح، القلب يخطئ أحيانًا، خلف الأبواب المغلقة".

دور "فاطمة" الذي جسدته في مسلسل "عائلة الحاج متولي" عام 2001، كان بداية لفت نظر الجمهور لموهبتها الصاعدة، لكنه لم يُحدث لها نقلة كبيرة في حجم الأدوار، حيث شاركت بعد ذلك في أدوار ثانوية في مسلسلات منها "أمانة يا ليل، أوراق مصرية، العطار والسبع بنات، الجبل، أحلامك أوامر، سلطان الغرام، شط إسكندرية، العائد".

بدأت التركيز على الأدوار السينمائية أكثر بالتوازي مع التليفزيونية بدءًا من عام 2008، حيث شاركت خلاله في فيلم "كباريه"، وفي العام التالي في بطولة فيلمي "أعز أصحاب"، و"فخفخينو"، وفي عام 2010 في فيلم "زهايمر" مع الزعيم عادل إمام، كما شاركت في مسلسلي "الحارة"، و"أهل كايرو" وجسدت خلاله شخصية "صافي" وتعرضت بسببها لحالة اكتئاب ذهبت على أثرها لطبيب نفسي.

في الأعوام التالية، توالت عليها أدوار البطولة، فشاركت في أفلام "واحد صحيح، ريجاتا، ريكلام، حفلة منتصف الليل، هو فيه كده"، ومسلسلات مثل "خطوط حمرا، السبع وصايا، موجة حارة، نيران صديقة، عيون القلب، الصندوق الأسود، أرض النعام، ليلة، أفراح القبة، 7 أرواح، الدولي"، وعُرض لها مؤخرًا مسلسل "كإنه امبارح" مع محمد وفيق.

وتميل رانيا يوسف دائمًا إلى الإطلالات والأدوار الجريئة، وصرّحت قبل عدة أعوام أنها النجمة الأكثر أنوثة في مصر رغم اعترافها بإجراء عمليتي تجميل، إحداهما في الأنف، والأخرى شفط من منطقة البطن، كما صرّحت مؤخرًا بأنها لن تقدم مشاهد جريئة مجددًا حفاظًا على مشاعر أسرتها.

الحياة الشخصية

تعرّضت لصدمات عاطفية كثيرة، حيث ارتبطت قبل زواجها الأول بثلاثة أشخاص، تعرضت على أيديهم إلى أنواع كثيرة من الخيانة، حتى تزوجت في عام 2000 من المنتج محمد مختار، الذي يكبرها بـ25 عامًا، وأنجبت منه ابنتيها "ياسمين" و"نانسي"، واستمر زواجهما 12 عامًا.

الزيجة الثانية في حياتها كانت من نصيب رجل الأعمال كريم الشبراوي، في عام 2012، ولم تستمر لأكثر من 6 أشهر، حيث دبت بينهما الخلافات التي وصلت إلى القضاء، بعد أن اتهمت الفنانة زوجها بدس المخدرات في سيارتها بهدف الانتقام، وظلت تلك القضية تشغل الرأي العام لفترة طويلة.

تزوجت للمرة الثالثة من رجل الأعمال طارق عزب، إلا أن بعض مشكلاتها مع طليقها الأول محمد مختار ألقت بظلالها، حيث اتهم الأخير زوج رانيا بـ"الشذوذ"، من خلال تصريحات لبرنامج "ET بالعربي"، موضحًا أن الأخير يرسل له صورًا خاصة مع رانيا، وطالبه بأن يُعالج نفسيا، وفي يونيو الماضي أعلنت الفنانة انفصالها عن زوجها الثالث.

وقبل أيام، أثارت رانيا يوسف جدلًا واسعًا، بإطلالتها الجريئة بالحفل الختامي للدورة الأربعين لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، حيث ارتدت فستانًا جزؤه الأسفل مكشوف بشكل مبالغ فيه، الأمر الذي دفع نقابة المهن التمثيلية برئاسة أشرف زكي، إلى إصدار بيان رسمي، تؤكد فيه انزعاجها من المظهر الذى بدت عليه بعض ضيفات المهرجان، وأنه سوف يتم التحقيق في ذلك.

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