انت الان تتابع «نص كيلو بطاطس طعام الأسبوع».. حكايات البخل بالمحاكم ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - عزة كعب داير في محكمة الأسرة: حرم ابني من لبس الحفاضات.. وأخرى: عايزني أخاف علي فلوسه أكتر من ولاده.. نوال: كنت فاكره عايز يريحني من شغل البيت واكتشفت إنه عايز يوفر

تتغير ملامح وجه وتعلو ضربات قلبه، كلما طلبت منه أموالا للإنفاق، مواصفات الرجل البخيل تلاحظ وتعرف من آول وهلة، حيث إن البخل مرض خبيث يهدد الحياة الزوجية، ويحولها من جنة خضراء إلى صحراء تتجرد منها المشاعر، كانت "عزة " الزوجة الصغيرة ذات الـ20 عاما تجول في طرقات محكمة الأسرة لتتابع مصير نفقة صغيرها محمد الذى قامت بالخلع من والده بعدما رفض شراء حفاضات أطفال له، وطلب من زوجته استعمال حفاضة واحدة فقط في اليوم لطفله وحينما اعترضت الأم قام بسبها واتهمها بالتبذير والكفر. "التحرير" تستعرض قصصا من واقع أروقة محاكم الأسرة عن الزوج البخيل.

المهندس البخيل وقفت "نوال" صاحبة الـ27 عاما، داخل المحكمة، تروي تفاصيل شكواها قائلة للقاضي: "زوجي يعمل مهندسا بالمطار، وبعد شهر من الزواج، قرر أن يدخل المطبخ لإعداد الطعام، كنت فاكراه بيساعدني، ولكني اكتشفت إنه بيوفر في مصروف البيت"، «أرجوك خلصني منه وأقسم بالله ما هتجوز تاني». وتكمل

المهندس البخيل

وقفت "نوال" صاحبة الـ27 عاما، داخل المحكمة، تروي تفاصيل شكواها قائلة للقاضي: "زوجي يعمل مهندسا بالمطار، وبعد شهر من الزواج، قرر أن يدخل المطبخ لإعداد الطعام، كنت فاكراه بيساعدني، ولكني اكتشفت إنه بيوفر في مصروف البيت"، «أرجوك خلصني منه وأقسم بالله ما هتجوز تاني».

وتكمل الزوجة في حديثها: "كان بيعمل أكل سيئ جدا، ويرغمني على تناوله، ويقوم باستعمال كيس الصلصة للطهي في أسبوع، وباكيت الشاي يستخدمه أكثر من مرة".

تنفعل الزوجة نوال: قائلة "نص كيلو بطاطس وطبق رز".. الوجبة اللي بناكل فيها طوال الأسبوع، ولكن فاض بي الكيل حتى تركت المنزل، وذهبت لوالدي وفي أثناء شكوتي جاء رده: "إنتي مفترية.. خالد بيريحك ويطبخ هو"، فأخبرته بأن إعداده للطعام ليس توفيرا بل بخل، ليبرر أبي موقف زوجي بأنه حريص واتهمني بالتبذير "مفترية وطالعة لأمك"، حتى تمكن من مصالحتي وإعادتي مرة ثانية.

وتابعت: «عدت إلى عملي بإحدى المدارس الخاصة، وفور تحصلي على راتبي تمكن من أخذه بالكامل، وأعطاني رغيفًا و5 جنيهات لأفطر بجنيه طعمية و4 جنيهات مواصلات يوميا، وفي أثناء طلبي شراء فستان رد قائلًا: "إنتي لسه عروسة جهازك تستعمليه خلال 10 سنوات"».

وأضافت: "طلبت الطلاق رغم رفض أسرتي بسبب أنه لم يمر على الزواج شهور، كلام الناس هيكون عليكي إيه لما تطلقي بعد جوازك وإنتي حتى ماكملتيش سنة"، موضحة أنها اختارت أن تكون مطلقة بعد فشلها في تغيير طبعه، لكنه رفض طلاقها، فتقدمت بطلب دعوى خلع أمام محكمة الأسرة.

سنوات عديدة اختارت "جيهان" خلالها العيش مع زوج بخيل يعطى لها بضعة جنيهات يوميا لمصروف المنزل، ولم يهتم بأى شئون أخرى، تحملت الزوجة كثيرًا ليس حبا فى زوجها، لكنها خشيت أن تصبح مطلقة فى عائلة لا تعرف لقب مطلقة.

الغربة أنقذتني من بخلهتروى جيهان: "لقد استكملت تعليمي وتخرجت في كلية التربية، وبعد أشهر من تخرجى تقدم لى شاب، ووافقت عائلتى عليه بعدما أخبرتهم بقبولي له، فتمت خطبتنا على الفور، لم ألاحظ خلال هذه الفترة بخله الشديد وحبه واهتمامه بجمع المال، نظرا لطقوس عائلتى التي كانت ترفض المقابلات الخارجية إلا بعد عقد القران".واستطردت: "كان نادرا ما يحضر لى هدية مثل بقية المخطوبين، ظننته مشغولا فى تجهيزات العرس مع تحضيراته لمناقشة رسالة الدكتوراه الخاصة به، وأنه قد يمر بضائقة مالية لذلك لم أهتم بهذا الأمر ولم أشك أنه يحمل هذه الصفة، وبالفعل تم زواجنا واكتشفت حقيقة زوجى من الأيام الأولى، فعلى الرغم من أن راتبه كبير فإنه يعطى لى بضعة جنيهات كل يوم كمصروف للمنزل وشراء الطعام وكلما اعترضت يقولي إحمدي ربنا إني باصرف عليكي".واستكملت: «تحملت زوجى طوال 7 سنوات عمر زواجنا، لكننى لم أتحمل بخله الشديد على ابنى الوحيد الذى أنجبته منه، خاصة بعد حصولي على فرصة العمر في إلحاقي بإعارة إلى دولة عربية للتدريس هناك، لذلك قررت الانفصال عنه وانتقلت للعيش مع أسرتى التى تكفلت بى وبمصروفات ابنى، لحين الانتهاء من إجراءات الخلع، وبالفعل تقدمت بدعوى خلع ضد زوجى بعد أن أصبحت غير قادرة على العيش مع رجل بخيل، كلما تذكرت كلامه وهو يقول على الفلوس.. "اعتبريهم ولادك وخافي عليهم من الضياع». بخيل حتى في كلامه



حكت "كوثر" عن قصة حبها التي كللت بالزواج ونتج عنها 3 أبناء، ولكن تغير الحال وندمت على كل شيء بعدما اكتشفت أن زوجها بخيل في كل شيء حتي الكلمة الطيبة -حسب ما قالته الزوجة- "عندى 43 سنة وعشت 5 سنين حب

وخطوبة وزواج نتج عنه 3 أبناء، ولحد وقتنا الحالي.. وأبويا اللى بيصرف عليا أنا وعيالي".

وتابعت الزوجة: "تحملت بخله بسبب حبي الشديد له ولكن كرهته وكرهت تصرفاته، بعد ما ربنا رزقنا بالأطفال قلت هيتغير ويبدأ يصرف عليه لقيته زاد ومبقاش يصرف أصلا حتى لما ابننا الكبير دخل الحضانة أبويا اللى كان بيدفع ولما كبر واحتاج يدخل المدرسة جوزى كان عايز يدخله مدرسة حكومية وأنا رفضت لأنى أنا أتعلمت فى مدارس خاصة ووقتها والدى قالى خلاص أنا هدفعله المصاريف ونقدم".

واختتمت الزوجة حكايتها التي انتهت برفع دعوى قضائية بالخلع في محكمة الأسرة، قائلة: "البخيل مش بخيل فى الفلوس وبس بخيل فى كل حاجة، مشاعر وفلوس ومعاملة وكل حاجة، وكثيرا ما كنت أقدِّر وأقول بسبب الغلاء والعيشة الصعبة علشان الحب اللي حبيته له.. لكن الإنسان طاقة وأهلى مش عايزين غير راحتي أنا وأبنائي، وقررت الانفصال عنه لأنه لا يقوم بأي واجبات تجاهى وطمعان إن أهلى يصرفوا عليه وبيطلب بكل بجاحة المصاريف منهم".

مستويات البخليرى محمد حسنين الخبير النفسي أن البخل مرض تربوي قبل أن يكون مرضا نفسيا بل ويعد نوعا من أنواع الرعب وافتقاد الشعور بالأمان.وتابع حسنين: هناك مستويات للبخل بدايتها وأهمها الحرمان في الصغر أو أن البخيل بالفطرة إنسان أناني ويكره العطاء والإنفاق على أهل بيته، بل يهرب من المسئولية ويتمتع باللا مبالاة.