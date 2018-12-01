تفجير 83 عبوة ناسفة من مخلفات داعش بالعراق

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:أ.ش.أ ٠١ ديسمبر ٢٠١٨ - ١١:١٣ ص

أعلن مركز الإعلام الأمني بالعراق، اليوم السبت، أن القوات الأمنية العراقية، تمكنت صباح اليوم من تفجير 83 عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم داعش الإرهابي في محافظة الأنبار، وقال المتحدث باسم المركز العميد يحيى رسول، في بيان أوردته قناة السومرية نيوز، إن القوات العراقية فجرت 40 عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم داعش في تقاطع السلام، كما تمكنت القوات من تفجير 32 عبوة ناسفة أخرى خلال عملية تفتيش في منطقة «البو حسان»، بالإضافة إلى تفجير 11 عبوة ناسفة في منطقة «البو عبيد».

يذكر أن القوات الأمنية العراقية تتمكن بين فترة وأخرى من اعتقال مطلوبين بقضايا إرهابية وتفجير عبوات ناسفة زرعها تنظيم داعش في المناطق التي كانت خاضعة تحت سيطرة التنظيم. وأفاد مصدر أمني عراقي، بأن طائرات التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة الأمريكية، نفذت ضربة جوية لهدف مهم تابع لتنظيم داعش في