حمص الشام بيخسس ويعالج الحبوب.. اعمليه في 10 دقائق

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:آية أشرف ٠١ ديسمبر ٢٠١٨ - ١١:٠٠ ص

حمص الشام، من المشروبات اللذيذة، التي تساعد على تدفئة الجسم في ليالي الشتاء الباردة، فما رأيك في كوب حمص الشام الساخن بالليمون والكمون، وأنت تشاهدين فيلما تحبينه، فهو مشروب يمد جسمك بالطاقة والفيتامينات والعناصر المهمة للجسم، والتي تقيه من نزلات البرد، كما يساعدك إذا كنت تتبعين حمية غذائية، تناوليه كوجبة خفيفة فهو لا يؤثر على الوزن، وسعراته الحرارية قليلة، يمكنك عمله في المنزل دون الحاجة إلى شرائه من البائعين، وفي السطور التالية نشرح طريقة سهلة لتحضيره...

المكونات حمص الشام بصل. طماطم. ثوم. ملح وفلفل أسود. كمون. ثلاثة أكواب من الماء. طريقة التحضير في إناء على النار، اتركي الماء حتى يغلي. أضيفي الحمص والطماطم بعد تقطيعها شرائح. أضيفي البصل والثوم، والملح والفلفل والكمون، كما يمكنك إضافة الشطة إذا لم يكن لديك أطفال. قلبي المكونات جيدًا، واتركيها حتى