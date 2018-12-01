انت الان تتابع إحالة طبيب للمحاكمة في الشرقية لانضمامه للإخوان ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:إسلام عبد الخالق ٠١ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٠:٥١ ص

قررت النيابة الإدارية بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، إحالة طبيب بمستشفى أبو حماد العام، للمحاكمة التأديبية، وذلك على خلفية انضمامه لجماعة الإخوان المصنفة إرهابية، وتلقت النيابة الإدارية بمدينة الزقازيق، بلاغًا من مديرية الصحة بالشرقية، يفيد انضمام «السيد.ح.م»، استشاري نساء وتوليد بمستشفى أبو حماد العام، لجماعة الإخوان الإرهابية، وتعطيل أحكام الدستور ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة عملها، فضلا عن المشاركة في الاعتداء على الحرية الشخصية للمواطنين، وغيرها من الحريات والحقوق العامة.

كما أنه أحرز منشورات تتضمن أفكار منحرفة ووسائل تسجيل وأجهزة حاسب إلى وأسطوانات وهواتف محمولة، وحملت القضية رقم 342 لسنة 2018، وباشر التحقيقات المستشار أحمد عبد الفضيل، برئاسة المستشار سيد عساكر، رئيس النيابة الإدارية. وكانت محكمة جُنح العاشر من رمضان، قد قضت حكمها في وقت سابق، بمعاقبة «م.ح»،