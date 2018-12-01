ريال مدريد يبحث عن مصالحة جماهيره في موقعة فالنسيا

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القاهرة - بواسطة رامي فوزي - يستقبل ريال مدريد نظيره فالنسيا في واحدة من المواجهات الكلاسيكية في الدوري الإسباني، ويسعى الريال إلى تحقيق الانتصار ووقف نزيف النقاط الذي يعاني منه في الليجا

يحتضن ملعب سانتياجو بيرنابيو اليوم قمة مباريات الجولة الـ14 من الدوري الإسباني "لا ليجا" لموسم 2018- 2019، وذلك عندما يستقبل ريال مدريد غريمه فالنسيا في تمام الساعة 9:45 مساء، ويحتل ريال مدريد المركز السادس برصيد 20 نقطة جمعها من خلال الفوز في 6 مباريات والتعادل في مواجهتين وخسارة 5 لقاءات أخرى، بينما يحتل فالنسيا المركز الـ11 برصيد 17 نقطة جمعها الفريق من خلال الفوز في 3 مباريات والتعادل في 8 لقاءات وخسارة مباراتين، ويأمل ريال مدريد في إيقاف نزيف النقاط من أجل العودة من جديد بين الأربعة الكبار وإنعاش حظوظه في المنافسة على لقب الدوري.

ويبحث ريال مدريد عن مصالحة جماهيره بعدما قدم واحدة من أسوأ مبارياته في السنوات الأخيرة في الجولة السابقة، عندما خسر أمام إيبار بثلاثية نظيفة، قبل أن يستعيد بعضا من توازنه بالتغلب على روما في ملعب الأولمبيكو بهدفين دون رد، ليضمن التأهل إلى دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا في صدارة مجموعته. وعلى

ويبحث ريال مدريد عن مصالحة جماهيره بعدما قدم واحدة من أسوأ مبارياته في السنوات الأخيرة في الجولة السابقة، عندما خسر أمام إيبار بثلاثية نظيفة، قبل أن يستعيد بعضا من توازنه بالتغلب على روما في ملعب الأولمبيكو بهدفين دون رد، ليضمن التأهل إلى دور الـ16 من مسابقة دوري أبطال أوروبا في صدارة مجموعته. وعلى الرغم من توديع فالنسيا لمسابقة دوري أبطال أوروبا الأسبوع الماضي، إلا أن الخفافيش يدخلون لقاء اليوم وفي سجلهم نتائج جيدة على ملعب البيرنابيو في السنوات الآخيرة، حيث لم يحقق ريال مدريد أكثر من انتصارين عل فالنسيا في آخر 7 مواجهات في الدوري الإسباني على ملعب البيرنابيو. ومع ذلك، حقق فالنسيا الفوز في 3 مباريات في آخر 10 مباريات لعبها خارج ميدانه في الدوري، وانتهت 5 مباريات من آخر 7 لقاءات بين الفريقين في الدوري بالتعادل. ويغيب عن ريال مدريد في موقعة اليوم متوسط الميدان البرازيلي كاسيميرو، والمدافع ناتشو هيرنانديز بسبب الإصابة، ولعب ماركوس لورينتي في مركز كاسيميرو في مباراة روما يوم الثلاثاء الماضي، ومن المنتظر أن يحصل اليوم على فرصة مشاركته الأولى كأساسي في الدوري الإسباني. وعلى الجانب الآحر خرج رودريجو مورينو بين الشوطين في مباراة فالنسيا الأخيرة في دوري الأبطال أمام يوفنتوس بسبب إصابة عضلية، وتحوم الشكوك حول مشاركته اليوم، في الوقت الذي يستعيد فيه فالنسيا خدمات لاعبه إيزيكيل جاري والذي غاب عن آخر مباراتين بسبب الإصابة. ودائمًا ما يرفع فالنسيا من مستواه أمام ريال مدريد، وعلى الرغم من عدم كون المباراة إحدى الديربيات، إلا مواجهة الفريقين دائمًا ما تشهد ندية كبيرة. ويعشق فالنسيا زيارة شباك ريال مدريد في المواجهات الأخيرة، حيث بلغ معدل تهديف الخفافيش في شباك الفريق الملكي هدف ونصف في 8 مباريات من آخر 10 لقاءات بينهما. ومع ذلك، يعاني فالنسيا هذا الموسم من مشاكل كبيرة أمام المرمى، فقبل الفوز في الجولة الماضية على رايو فاليكانو بثلاثية نظيفة، كان فريق المدرب مارسيلينو جارسيا أقل الفرق في الدوري الإسباني تسجيلًا للأهداف وهو يملك حاليًا في رصيده 11 هدفًا في 13 مباراة وهو رقم أقل بكثير من المتوقع. ويعاني الريال بدوره من نفس المشكلة، حيث فشل الفريق الملكي في تسجيل الأهداف في 4 مباريات من آخر 8 لقاءات خاضها في الدوري الإسباني. ونجح مدرب فالنسيا مارسيلينو في الفوز بأول مباراة خاضها كمدرب أمام ريالف مدريد بثلاثية نظيفة في ملعب البيرنابيو بالذات في شهر ديسمبر من عام 2006 رفقة فريق ريكرياتيفو دي هويلفا، ومنذ ذلك الحين لم تكن نتائجه أمام الريال بنفس الروعة، حيث حقق فوزا آخر في 14 مواجهة تالية رفقة 5 فرق مختلفة وهي راسينج سانتاندر وإشبيلية وفياريال وفالنسيا، وتعادل الموسم الماضي في البيرنابيو بنتيجة 2-2 رفقة الخفافيش. أما مدرب الريال سانتياجو سولاري، فلم يواجه فالنسيا من قبل كمدرب، ولكنه يملك سجلًا جيدًا كلاعب أمام الخفافيش، فعلى الرغم من خسارته لأول مباراتين في الدوري عندما كان لاعبًا في صفوف أتلتيكو مدريد، إلا أن الوضع تغير عن انتقاله إلى الريال في عام 2000 حيث حقق الفوز في 4 مباريات وتعادل في لقاء وخسر مواجهتين، وشارك في الإطاحة بفالنسيا من كأس الملك في عام 2004. وفيما يلي باقي مواعيد مباريات الدوري الإسباني:

سيلتا فيجو X هويسكا الساعة 2:00 ظهرًا وفيما يلي باقي مواعيد مباريات الدوري الإسباني:سيلتا فيجو X هويسكا الساعة 2:00 ظهرًا بلد الوليد X ليجانيس الساعة 5:15 مساء خيتافي X إسبانيول الساعة 7:30 مساء

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