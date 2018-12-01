انت الان تتابع «رادارات» الجيزة تلتقط 90 مخالفة خلال 24 ساعة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

القاهرة - بواسطة رامي فوزي - تحرير:محمد الشاملي ٠١ ديسمبر ٢٠١٨ - ١٠:٢٧ ص

شنت الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء علاء متولي، مساعد مدير أمن الجيزة للمرور، حملات مكبرة تنفيذًا لتوجيهات اللواء الدكتور مصطفى شحاتة مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، بالعمل على تحقيق أعلى معدلات السيولة المرورية وضمن خطة قطاع أمن الجيزة الموضوعة والتي ترتكز على إعداد حملات مرورية مكبرة بمراكز وأقسام القطاع المختلفة تيسيرا على المواطنين. وشارك ضباط الإدارة العامة لمرور الجيزة برئاسة اللواء علاء متولي في شن حملات مرورية أسفرت خلال الـ24 ساعة الماضية عن تحرير 4 آلاف و248 مخالفة مرورية متنوعة.

وأسفرت الحملات خلال الـ24 ساعة الماضية عن تحقيق نتائج عدة بمختلف القطاعات، أبرزها 1542 مخالفة انتظار خاطئ، 139 بدون رخصة قيادة، 113 بدون تسيير، و406 مخالفات متنوعة. كما تم تحرير 1536 مخالفة نموذج 125، وشن 39 حملة بمطالع ومنازل الكباري في إطار جهود الإدارة للتصدي لانتظار المواقف العشوائية، وضبط 90 مخالفة