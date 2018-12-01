الرئيس الأمريكي ينعى بوش الأب ويشيد بقيادته للولايات المتحدة

نعى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، السبت، الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب الذي توفي اليوم عن عمر يناهز 94 عاماً، مشيداً بـ"التزامه الثابت".

وقال ترامب، في بيان من بوينوس آيرس، حيث يحضر قمة مجموعة العشرين "بأصالته وروحه والتزامه الثابت بالإيمان والعائلة وبلده، شكّل الرئيس بوش مصدر إلهام لأجيال من المواطنين الأمريكيين".

وكان الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الأب، قد توفي صباح السبت عن عمر يناهز 94 عاماً، وبوش الأب هو أكبر الرؤساء الأمريكيين السابقين على قيد الحياة، وشغل الرئاسة لفترة واحدة فقط بين عامي 1989 و1993.

وبوش الأب هو والد الرئيس الجمهوري الأسبق جورج دبليو بوش الذي تولى السلطة لفترتين من 2001 إلى 2009، وكذلك حاكم ولاية فلوريدا السابق جيب بوش.