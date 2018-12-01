السعودية.. حظر التدخين في 9 مواقع.. وغرامة مالية تلاحق المخالفين

قرر نظام مكافحة التبغ في المملكة حظر التدخين في تسعة مواقع، على أن تفرض غرامة تقدر بـ200 ريال، في حال مخالفة القرار.

ويأتي ذلك حفاظاً على صحة المواطنين، حيث ستبدأ الجهات المعنية، اليوم السبت، بتطبيق اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التبغ في الأماكن العامة.

وحول الأماكن التي نص النظام في المادة السابعة من مواده على منع التدخين في الأماكن والساحات المحيطة بالمساجد، والوزارات والمصالح الحكومية والمؤسسات العامة وفروعها، والمؤسسات التعليمية والصحية والرياضية والثقافية، سواء كانت حكومية أو خاصة، والأماكن المخصصة للعمل في الشركات والمؤسسات والهيئات والمصانع والبنوك وما في حكمها، ووسائل النقل العامة برية أو جوية، وأماكن تصنيع الطعام والمواد الغذائية والمشروبات وتجهيزها وتعبئتها، وموقع إنتاج البترول ونقله وتوزيعه وتكريره ومحطات توزيع الوقود والغاز وبيعهما، والمستودعات والمصاعد ودورات المياه.

وشدد النظام على تجريم زراعة أو تصنيع التبغ ومشتقاته في المملكة ومعاقبة كل مخالف لأحكام المادة بغرامة مالية مقدارها عشرون ألف ريال مع إزالة المخالفة على حسابه، موضحا أنه في ما لم يرد في شأنه نص خاص بالعقوبة، يعاقب كل من يرتكب أي مخالفة لأي حكم من أحكام هذا النظام بغرامة لا تتجاوز (5000) خمسة آلاف ريال، وتضاعف العقوبة في حالة العود.