وكانت الإمارات العربية المتحدة، هي أول دولة عربية ترسل برقية عزاء إلى الرئيس دونالد ترامب، في وفاة جورج دبليو بوش الأب، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).
وبعث رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، برقية تعزية ومواساة الى الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن بوفاة والده.
كما بعث حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقيتي تعزية مماثلتين إلى الرئيس دونالد ترامب، وكذلك إلى الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج بوش الابن.
وشغل جورج بوش الأب منصب الرئاسة الأمريكية من عام 1989 حتى عام 1993. وهو عضو في الحزب الجمهوري، وكان سابقا عضوا في الكونغرس وسفيرا ومدير المخابرات المركزية.
شكرا لقرائتكم خبر عن أول دولة عربية تنعي جورج بوش الأب على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة اليمن العربي وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي اليمن العربي ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .