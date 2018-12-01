أول دولة عربية تنعي جورج بوش الأب

بدأ الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب في تلقي العزاء، من العديد من دول العالم، في وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج بوش الأب، والذي توفي اليوم السبت، عن عمر 94 عاما.

وكانت الإمارات العربية المتحدة، هي أول دولة عربية ترسل برقية عزاء إلى الرئيس دونالد ترامب، في وفاة جورج دبليو بوش الأب، بحسب وكالة الأنباء الإماراتية (وام).

وبعث رئيس دولة الإمارات، الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، برقية تعزية ومواساة الى الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش الابن بوفاة والده.

كما بعث حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وولي عهد أبوظبي، الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقيتي تعزية مماثلتين إلى الرئيس دونالد ترامب، وكذلك إلى الرئيس الأمريكي الأسبق، جورج بوش الابن.

وشغل جورج بوش الأب منصب الرئاسة الأمريكية من عام 1989 حتى عام 1993. وهو عضو في الحزب الجمهوري، وكان سابقا عضوا في الكونغرس وسفيرا ومدير المخابرات المركزية.

