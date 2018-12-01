أعلن مركز الإعلام الأمني بالعراق, أن القوات الأمنية تمكنت من تفجير 83 عبوة ناسفة من مخلفات (داعش) في محافظة الأنبار.

وقال المتحدث باسم المركز العميد يحيى رسول – في بيان له اليوم السبت – إن القوات فجرت 40 عبوة ناسفة من مخلفات تنظيم داعش في تقاطع السلام, كما فجرت 32 عبوة ناسفة أخرى خلال عملية تفتيش في منطقة البو حسان, إضافة إلى تفجير 11 عبوة ناسفة في منطقة البو عبيد”.

يذكر أن القوات الأمنية العراقية تتمكن بين فترة وأخرى من اعتقال مطلوبين بقضايا إرهابية وتفجير عبوات ناسفة زرعها تنظيم (داعش) في المناطق التي كانت خاضعة تحت سيطرة التنظيم.

شكرا لقرائتكم خبر عن تفجير 83 عبوة ناسفة من مخلفات داعش بالأنبار على الخليج 365 ونحيطكم علما بان محتوي الموضوع تم كتابته بواسطة وكالة أنباء أونا وربما تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي من الرابط التالي وكالة أنباء أونا ونحن غير مسؤولين عن محتوى هذا الخبر مع اطيب التمنيات بيوم سعيد .