الرئيس اليمني: الشعب الذي أسقط الإمامة والاستعمار سيكسر خرافة السلالة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي أن الشعب الذي أسقط خرافة الإمامة في قوتها وهزم جحافل الاستعمار وهي في كامل عزها، سيكسر خرافة السلالة، وسيصنع مستقبله الواعد في اليمن الاتحادي الجديد، يمن العدالة والمساواة والحرية والحكم الرشيد.

وقال في كلمته بمناسبة حلول الذكرى الـ51 للاستقلال الوطني «لن يخضع اليمن لأي متسلط أو متكبر أو مخادع، ولن يكون أرضا خصبة لملالي طهران وأدواتهم كما لم يكن قبلهم للمستعمر البريطاني، إن للحرية ثمنا غاليا وللكرامة طريقا وحيدا، يبدأ برفض الظلم ولا يتوقف حتى يتحقق النصر الكامل».

وثمن الرئيس مواقف وجهود الأشقاء في مقدمتهم السعودية، والإمارات، والكويت في دعم الشرعية، والتصدي للمشروع الإيراني، ومساهمتهم بتخفيف معاناة اليمن واليمنيين.

ووجه هادي في كلمته رسالة تأكيد للمجتمع الدولي برغبة اليمن الصادقة في السلام المستند إلى المرجعيات الثلاث التي أجمع عليها الشعب اليمني وباركها العالم أجمع، والمتمثلة في المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية ومخرجات الحوار الوطني وقرار مجلس الأمن الدولي 2216.

بدوره أكد رئيس الوزراء اليمني معين عبدالملك أن حكومته ستتجاوز كل التحديات والأخطار الراهنة، بمساندة الأشقاء في تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأشار خلال الاحتفال الرسمي في العاصمة الموقتة عدن بيوم الاستقلال إلى أن حكومته لن تتهرب من مسؤولياتها وواجباتها تحت أي ذريعة كانت، ولن ترضى بغير النجاح بديلا رغم التحديات الكبيرة والمهام الصعبة، ولفت إلى معاناة اليمنيين للسنة الرابعة من ويلات الحرب الإجرامية التي أضرمتها ميليشات الحوثي الانقلابية المدعومة من إيران.

وجدد التأكيد أن توجهات الحكومة تتركز على ملفي الاقتصاد والخدمات بدرجة رئيسة، وأسهمت بشكل ملحوظ في وقف الانهيار الحاد للريال، ونجحت الإجراءات في تحسين أسعار السلع الأساسية.

ميدانيا، تمكنت قوات الجيش الوطني المسنودة بمقاتلات التحالف من التقدم بشكل كبير في محافظة صعدة وفرض حصارا محكما على ميليشيات الحوثي في مديرية الحشوة.

وأكد مصدر ميداني أن قوات لواء التحرير سيطرت على عدد من المواقع الاستراتيجية في منطقة رشاحة التابعة لمديرية البقع بمحافظة صعدة.

وفي جبهة رازح تمكن الجيش بدعم وإسناد التحالف من تحرير مناطق مناطق المسن، مثلث شرقي عريشة، وذو عفار، وقرية آل دعيش، وتأمين عدد من المناطق المؤدية إلى مركز مديرية رازح تمهيدا لتحرير مركز المديرية بعمليات عسكرية هجومية واسعة نفذتها وحدات اللواء السادس حرس حدود على ما تبقى من جيوب ميليشيات الحوثي في سلسلة جبال رازح.

وفي عدن ألقت أجهزة الأمن اليمنية القبض على القيادي الحوثي علي الحبسي، السكرتير الشخصي لرئيس جهاز الاستخبارات التابعة لميليشيات أبوعلي الحاكم، أثناء محاولته السفر إلى بيروت.

وكشف مصدر أمني في عدن أن أمن مطار عدن أوقف الحبسي مساء أمس الأول برفقة شقيقه، مدير مكتب التربية قائد اللجنة التعبوية في ذمار، وأضاف أن قيادات حوثية ومشرفين في الميليشيات يغادرون البلاد عبر مطار عدن، بعد حصولهم على جوازات سفر من عدن عبر متعاونين معهم، سيكشف عن هويتهم في الوقت المناسب.

وفي شبوة شرق اليمن قبضت قوات النخبة الحضرمية على 9 من عناصر تنظيم القاعدة ضمن عملية القبضة الحديدية التي تنفذها بدعم من التحالف في مديرية يبعث غرب المكلا، كما عثر على عبوات ناسفة وقذائف متفجرة وذخائر بحوزة عناصر إرهابية، بحسب المنطقة العسكرية الثانية.

من جهة أخرى أعلنت قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية في اليمن، استهداف منصة إطلاق صاروخ باليستية في محافظة صعدة بمديرية الصفراء وتدميرها، حاولت من خلالها الميليشيات إطلاق صاروخ باليستي باتجاه المملكة.

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