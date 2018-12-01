محافظ حضرموت يؤكد نجاح «القبضة الحديدية»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - واس - عدن

أفاد محافظ حضرموت قائد المنطقة العسكرية الثاني اللواء الركن فرج سالمين بأن حضرموت أصبحت رقما صعبا في مكافحة الإرهاب وأضحت أنموذجا يحتذى به في محاربته، مؤكدا تحقيق عملية القبضة الحديدية أهدافها.

وقال خلال لقائه بالسفير الأمريكي لدى اليمن ماثيو تولر في مدينة المكلا، تزامنا مع إطلاق قوات النخبة الحضرمية عملية عسكرية غرب مدينة المكلا أطلقت عليها مهمة القبضة الحديدية، بهدف إحكام القبضة الأمنية على مديريات ساحل حضرموت وتوسيع الانتشار في مديرية يبعث.

وأطلع السفير الأمريكي على النتائج الإيجابية للعمليات العسكرية التي نفذتها المنطقة الثانية ضد العناصر الإرهابية في مديريات ساحل حضرموت، في أبريل 2016، وما تلتها من عمليات الفيصل والجبال السود وآخرها القبضة الحديدية.

وأشار السفير الأمريكي إلى أن المنطقة العسكرية الثانية أثبت مقدرتها في القضاء على الإرهاب واستبسالها في محاربته وأن النجاحات التي حققتها محل إشادة الإدارة الأمريكية، داعيا إلى الحفاظ على المكتسبات الأمنية والعسكرية التي تحققت لحضرموت.