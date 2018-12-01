تأجيل محاكمة رئيس جنوب أفريقيا ستة أشهر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - د ب أ - جوهانسبيرج

تسبب رئيس جنوب أفريقيا السابق جاكوب زوما مجددا أمس في تأجيل إجراءات محاكمته بالفساد بعدما قدم محاموه طلبا بوقف الدعوى القضائية.

وكما كان الحال في المرات التي ظهر فيها زوما لوقت قصير داخل المحكمة، احتشد أنصاره أمس خارج القاعة، حيث خاطبهم زوما وهو مبتهج، بشأن ما وصفه بأنه ضحية.

وتستمع المحكمة إلى مرافعات في ملحمة قضائية قائمة منذ فترة طويلة ترجع إلى عام 1999 بشأن رشاوى مزعومة في صفقة أسلحة تقدر بمليارات الدولارات مع شركة تاليس الفرنسية، وهي صفقة أشرف عليها زوما عندما كان نائبا للرئيس.