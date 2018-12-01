شكرا لقرائتكم خبر عن النائب محمد العقاد يطالب بتطوير المناطق السكنية القديمة بمشاركة المجتمع المدنى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

تقدم النائب محمد العقاد بطلب إحاطة لرئيس مجلس الوزراء، بشأن تطوير المناطق السكنية القديمة التى تشكل خطورة على قاطنيها، وذلك من خلال وضع خطة لإحلال وتجديد هذه المناطق على مستوى الجمهورية على أن يتم البدءبالمناطق شديدة الخطورة ومنها على سبيل المثال منطقة المنيل القديمة.

وأضاف العقاد فى بيان له اليوم، أن هذه المناطق تمثل تراث حضارى لابد من الحفاظ عليه وفى نفس الوقت هناك العديد من الأسر غير القادرة على توفير مسكن بديل لابد من وضعهم فى الاعتبار خاصة وأن عملية الصيانة للعقارات لم تتم منذ فترة طويلة، مشددا على ضرورة تطوير هذه المناطق قبل أن وقوع كارثة.

وناشد عضومجلس النواب، جمعيات المجتمع المدنى بالمشاركة فى عملية التطوير وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب والصرف الصحى بهذه المناطق شديدة الخطورة، بالإضافة لدور الدولة فى هذا الصدد، مؤكدا على أن هناك مناطق فى حاجة سريعة للتطوير، مطالبا بتشكيل لجنة على مستوى الجمهورية تتولى حصر مثل هذه المناطق لبدء تطويرها وفقا لخطورتها.