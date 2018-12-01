ابنة ترامب تواعد شابا من أصول عربية.. تعرف عليه

كتب محمد رضا
انتشرت أنباء فى الولايات المتحدة الأمريكية، تفيد ارتباط تيفانى ترامب ابنة الرئيس الأمريكى، بشاب من أصول لبنانية ويدعى مايكل بولس، وذلك حسب ما نشرته وكالة "سبوتنيك" الروسية، اليوم السبت.
وبحسب ما نقلته الوكالة الروسية، فإن صحيفة "Page Six" الأمريكية، كشفت عبر موقعها الإلكترونى، أن تيفانى ترامب، ابنة رئيس الولايات المتحدة الحالى دونالد ترامب من زوجته السابقة مارلا مابلز، على علاقة بشاب أمريكى من أصول لبنانية ويدعى مايكل بولس.
ومايكل هو نجل رجل الأعمال اللبنانى "مسعد بولس" الذى يدير مجموعة من الشركات تقدر بمليارات...
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