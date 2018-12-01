ترامب يعلن حالة الطوارئ في ألاسكا بسبب الزلزال القوي

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حالة الطوارئ على المستوى الفدرالي في ولاية ألاسكا بعد وقوع زلزال قوي هناك أمس الجمعة. وقال البيت الأبيض: "أمر... دونالد ترامب بتقديم المساعدة الفدرالية للولاية بالإضافة إلى الجهود التي تبذلها الدولة وقوات الرد السريع المحلية بسبب الكارثة الطبيعية في المناطق المتضررة جراء زلزال 30 نوفمبر". وأضاف: "يسمح قرار الرئيس لوزارة الأمن الداخلي ووكالة الطوارئ الفدرالية بتنسيق كل جهود الإغاثة". وستخصص الأموال لإعادة إعمار المناطق المنكوبة في الولاية من الميزانية الفدرالية. وسجلت في ألاسكا أمس الجمعة...

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