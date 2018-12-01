أنطوان نصرالله:النواب الجدد والمجدد لهم مجرد أدوات تشريعية واشفق عليهم

أشار المحامي أنطوان نصرالله في تصريح الى انه عندما ارى النواب الجدد والمجدد لهم أشفق عليهم وأخاف على مستقبلنا وحاضرنا"، لافتا الى أن "هؤلاء مجرد أدوات تشريعية ولا يملكون مفاتيح اللعبة السياسية المحصورة بالزعماء لاذين لا يطلعونهم عليها"، مشددا على "ضرورة الاضطلاع على ​الجريدة الرسمية​ لرؤية "التخبيص" في التشريعات".

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