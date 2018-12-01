المشنوق: وزارة الداخلية حريصة على التعاون مع وزارة الداخلية الروسية

أكّد وزير الداخلية والبلديات ​نهاد المشنوق​ أنه سبق للبنان أن توصّل مع الجانب الروسي إلى اتفاقية أمنية وتم إقرارها في ​مجلس الوزراء​، إلا أن الجانب الروسي طلب إدخال تعديلات طفيفة عليها، وأن الأمر ينتظر الحكومة الجديدة.

واوضح المشنوق لـ "الأخبار" إن ​وزارة الداخلية​ حريصة على التعاون مع وزارة الداخلية الروسية، والحصول على الدعم الروسي للأمن العام اللبناني و​قوى الأمن الداخلي​.