المشنوق: وزارة الداخلية حريصة على التعاون مع وزارة الداخلية الروسية

أكّد وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق أنه سبق للبنان أن توصّل مع الجانب الروسي إلى اتفاقية أمنية وتم إقرارها في مجلس الوزراء، إلا أن الجانب الروسي طلب إدخال تعديلات طفيفة عليها، وأن الأمر ينتظر الحكومة الجديدة.
واوضح المشنوق لـ "الأخبار" إن وزارة الداخلية حريصة على التعاون مع وزارة الداخلية الروسية، والحصول على الدعم الروسي للأمن العام اللبناني وقوى الأمن الداخلي.
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