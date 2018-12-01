طقس الغد غائم جزئيًا وارتفاع محدود في درجات الحرارة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في نشرة الطقس الصباحية ان يستقر الطقس تدريجياً على الحوض الشرقي للمتوسط ليعود و يتأثر تدريجياً اعتباراً من يوم الثلاثاء بمنخفض جوي مصحوب بأمطار وكتل هوائية باردة نسبياً.
الطقس المتوقع في لبنان:
السبت: غائم جزئيأ الى غائم أحيانًا وانخفاض بسيط بدرجات الحرارة مع ضباب على المرتفعات وأمطار صباحية متفرقة خاصة في المناطق الجنوبية، يتحسن الطقس تدريجيًا خلال النهار.
الأحد: غائم جزئيًا الى غائم بسحب مرتفعة وارتفاع محدود في درجات الحرارة خاصة في الداخل وعلى المرتفعات.
الإثنين: غائم جزئياً وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة مع رياح ناشطة أحياناً وظهور طبقات خفيفة من الغبار في الأجواء، يتحول خلال الليل الى غائم مع تساقط أمطار خفيفة متفرقة.
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