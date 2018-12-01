اميل لحود: سوريا اسقطت اسرائيل في فخ الفشل السحيق

اشار الرئيس الاسبق ​اميل لحود​ الى انه مرة تلو المره يسطٌر ​الجيش السوري​ ملاحم البطولة في التصدي لأي اعتداء ​اسرائيل​ي لجهة الجهوزية التامة في حماية الاجواء السورية، مسجلاً بذلك انتصارا بائناً يضاف الى سجل انتصارات الجيش العربي السوري في مواجهة العدو الاسرائيلي.

واعتبر لحود في بيان، ان الاعتداء الاسرائيلي ليل امس على سوريا كان شرساً ومكثفاً لكن هذا الاعتداء جاء للتغطية على هزائم العدو المتتاليه خصوصاً بعد اعتراف العدو بفشله وهزيمته العسكرية في المواجهة الاخيرة على جبهة غزه ما اصاب العدو بالارباك والخيبة

ورأى ان فشل الاعتداء الاسرائيلي ليل امس في تحقيق اي من اهدافه في سوريا هو فشل مضاف الى سجل اخفاقات العدو المتتاليه منذ العام 2006، فالدفاعات الجويه السوريه نجحت في اسقاط معظم الصواريخ المعاديه كما استطاعت حرف مسار الباقي منها بحرفية تامه كما ان انظمة ​الدفاع الجوي السوري​ حالت دون تحقيق اي من اهداف ​العدوان الاسرائيلي​، وبذلك تكون سوريا قد اسقطت اسرائيل في فخ الفشل السحيق مسجلة بذلك انتصاراً سورياً جديداً الامر الذي سيسهم في تعميق الفجوة بين مكونات حكومة العدو وزيادة في انقسام الجبهة الداخلية للعدو الاسرائيلي وانكشافه داخلياً وتعميق خيبته ان العدو اسرائيلي بعدوانه الفاشل اعلن عن اتباع اسلوب الهرب من الهزيمة نحو هزيمة اكبر، وبات من المؤكد ان اي اعتداء اسرائيلي على سوريا سيزيد من غرقها في بحر من الفشل والخيبة جراء منعه من تحقيق اي من اهدافه، وتابع قائلا "اننا اذ نعلن عن دعمنا المطلق للجيش السوري الباسل في التصدي لاي اعتداء او مواجهة ضد العدو الاسرائيلي كما اننا نعلن عن وقوفنا الى جانب القيادة السورية الحكيمة المتمثلة بشخص الرئيس الدكتور ​بشار الاسد​".