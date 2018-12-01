حسن خليل: الارقام التي جرى تداولها حول السلسلة مَغلوطة وغير دقيقة

أكد وزير المال في ​حكومة​ تصريف الأعمال ​علي حسن خليل​، في حديث لصحيفة "الجمهورية" أن "كل الارقام التي جرى التداول فيها حول زيادة كلفة ​سلسلة الرتب والرواتب​ مَغلوطة وغير دقيقة، ووحدها ​وزارة المال​ هي المعنيّة مباشرة بهذه الارقام وحقيقتها، ولا تعنيها أي مزايدات او حملات تضخيم للارقام والاعباء، معروفة الغايات والاهداف".

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