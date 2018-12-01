شربل: ازمة التشكيل الحقيقية هو الاختلاف على حصص الدول الخارجية بالحكومة

شدد الوزير السابق ​مروان شربل​، على أن "رئيس الحكومة بالتنسيق مع ​رئيس الجمهورية​ يجب أن يبحثا موضوع حل أزمة ​تشكيل الحكومة​، لأنه اذا وجد الحل من قبل فريق ما، سيتم القول أنه تم التدخل بالصلاحيات"، معتبرا أن "أسوأ شيء بموضوع التأليف هو قول حكومة وحدة وطنية، فذلك يعني أن هذه الحكومة هي التي طعنت ب​الدستور​".

وذكر شربل في حديث تلفزيوني أن "​اتفاق الطائف​ يقول أن رئيس الحكومة هو الذي يؤلفها، اليوم من يؤلفها؟ الذي يؤلفها هو سميرجعجع و​جبران باسيل​ ووليد جنبلاط ونبيه بري وحسن نصرالله، أي الاحزاب ولرئيس الحكومة المكلف ​سعد الحريري​ يمون فقط على الستة الذين سيتخارهم".

ولفت الى أنه "في النظام البرلماني ​مجلس النواب​ هو المعارض للحكومة، وعندما تكون الحكومة الوحدة الوطنية هي النسخة المصغرة عن مجلس النواب كيف ستتم المحاسبة والمساءلة؟"، معتبرا أن "الأزمة الحقيقية في التشكيل هو الاختلاف هو على حصص الدول الخارجية في هذه الحكومة".

ودعا شربل الى "تشكيل حكومة أقطاب لأنه لا يوجد حل غير ذلك، أو بأن يأخذ باسيل 10 وزراء بدل 11 وزيرا"، متمنيا على الحريري أن "لا يعتذر عن التشكيل أبدا، ولكن أقول له أنت يجب أن تحافظ على الطائف والدستور، لأن نظامنا نظام طائفي".