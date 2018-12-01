الغارديان: في الداخل والخارج أصبح من الصعب الثقة في كلمة بوتين

اعتبرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أنه "في الداخل والخارج أصبح من الصعب الثقة في كلمة الرئيس الروسي ​فلاديمير بوتين​"، مشيرة الى أنه "في وقت سابق من الأسبوع الحالي، سخر الرئيس الأميركي ​دونالد ترامب​ من اتفاق رئيسة الوزراء البريطانية ​تريزا ماي​ للخروج من ​الاتحاد الأوروبي​، قائلا إنه "اتفاق عظيم للاتحاد الأوروبي"، ومن المرجح أنه سيدلي بتصريح "حقير"مماثل في ​قمة العشرين​".

ورأت أنه "في حال توجيه ترامب لهذه الإهانة لماي مجددا في الأرجنيتين، يجب على ماي أن تعي أنه الرئيس الذي أخذ على عاتقه شعار "​أميركا​ أولا" والذي يناصب النظام العالمي عامة العداء وخاصة الاتحاد الأوروبي"، لافتة الى أنه "يجب الأخذ في الاعتبار ايضا أن بوتين لديه مصلحته الخاصة في إضعاف الاتحاد الأوروبي وفي خروج ​بريطانيا​ منه بأكبر خسائر ممكنة".