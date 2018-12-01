الغارديان: في الداخل والخارج أصبح من الصعب الثقة في كلمة بوتين

اعتبرت صحيفة "الغارديان" البريطانية أنه "في الداخل والخارج أصبح من الصعب الثقة في كلمة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين"، مشيرة الى أنه "في وقت سابق من الأسبوع الحالي، سخر الرئيس الأميركي دونالد ترامب من اتفاق رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماي للخروج من الاتحاد الأوروبي، قائلا إنه "اتفاق عظيم للاتحاد الأوروبي"، ومن المرجح أنه سيدلي بتصريح "حقير"مماثل في قمة العشرين".
ورأت أنه "في حال توجيه ترامب لهذه الإهانة لماي مجددا في الأرجنيتين، يجب على ماي أن تعي أنه الرئيس الذي أخذ على عاتقه شعار "أميركا أولا" والذي يناصب النظام العالمي عامة العداء وخاصة الاتحاد الأوروبي"، لافتة الى أنه "يجب الأخذ في الاعتبار ايضا أن بوتين لديه مصلحته الخاصة في إضعاف الاتحاد الأوروبي وفي خروج بريطانيا منه بأكبر خسائر ممكنة".
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