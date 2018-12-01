فرار جندي كوري شمالي الى الجنوب

أعلنت قيادة الجيش الكوري الجنوبي في بيان أن "جنديا كوريا شماليا رصد خلال عبوره خط الفصل العسكري"، مشيرة الى أن "الوكالات المتخصصة ستقوم باستجوابه بشأن التفاصيل عن طريقة وصوله إلى الجنوب".

ولم تذكر قيادة الجيش أي تفاصيل عن اسم الجندي أو الموقع الذي فر منه أو رتبته وما إذا كان يحمل سلاحا، لكنها قالت إنه "محتجز لدينا في مكان آمن".

وتعود آخر حادثة من هذا النوع على الحدود المحصنة بين الكوريتين إلى أيار الماضي عندما لجأ مدنيا كوريا شماليان بزورق صغير إلى الجنوب عبر البحر الأصفر. ومنذ انتهاء الحرب بين الكوريتين (1950-1953) لجأ أكثر من ثلاثين ألف مدني كوري شمالي إلى الجنوب، معظمهم عبر الحدود مع ​الصين​.