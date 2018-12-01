(4) ملايين مريض بالسكري في البلاد نصفهم لا يعرفون إصابتهم بالمرض

انطلقت أمس بالخرطوم فعاليات مؤتمر السودان العالمي للسكري في الفترة من 30 نوفمبر إلى 2 ديسمبر والذي ينظمه الاتحاد السوداني للسكري بالتعاون مع جمعية السكري بدول الخليج ورعاية شركة فورويز لتنظيم المؤتمرات والمعارض الطبية.

وطالب الاتحاد السوداني للسكري وزارة الصحة الاتحادية والمجلس القومي للأدوية والسموم بالإسراع بتسجيل الأدوية الحديثة لمرض السكري، وأضاف بأن المجلس لم يقم بتسجيلها بالرغم من وجودها منذ سنوات عديدة في دول العالم.

وتعهدت د. سعاد الكارب وزيرة الدولة بالصحة الاتحادية حسب صحيفة السوداني لدى مخاطبتها الجلسة الافتتاحية بالتزام الوزارة بتوسيع دائرة العلاج لمرضى السكري، لافتة إلى انتشار مرض السكري وسط الأطفال والناضجين وكبار السن مشيرة إلى خطورة مرض السكري ومضاعفاته.

من جانبه كشف رئيس الاتحاد السوداني للسكري بروفيسور عبد العظيم محمد كبلو عن وجود (4) ملايين مريض سكري بالسودان ونحو 2 مليون منهم لا يعرفون أنهم مصابون بمرض السكري لذا يتعرضون لمخاطر كثيرة، مشيراً إلى أن (2) مليون سوداني في حالة ما قبل السكري، لافتاً إلى البرنامج القومي للسكري والذي تمت إجازته في 2016 من وزارة الصحة ومنظمة الصحة العالمية وهو عبارة عن إجراءات وقائية.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)