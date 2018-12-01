في حفل عقد الجلاد بعد غيبة طويلة: عودة شمت .. وظهور التساؤلات لـ(زولو)

وسط حضور جماهيري كبير عادت مجموعة (عقد الجلاد) بعد توقف طويل إلى الحفلات الجماهيرية عبر حفلها الناجح بحدائق عبود ببحري الخميس ، وشهد الحفل عودة المغني شمت محمد نور إلى صفوفها مرة أخرى ، فيما لم يشارك محمد الفاتح زولو ، سوى في أغنية الختام حاجة آمنة .

وتدافعت جماهير كبيرة صوب حديقة عبود منذ مغيب شمس الخميس للحصول على مقعد في مكان مناسب يحدوهم شوق كبير لمعانقة صوت الفرقة التي غابت عن الحفلات الجماهيرية بسبب الخلافات التي دبت وسطها .. وكان من بين الحضور الشاعر محمد طه القدال وشرحبيل أحمد بحسب صحيفة المجهر.

واستقبلت الجماهير المغني شمت محمد نور بعاصفة مدوية من التصفيق بعد مغادرته الفرقة مغاضباً إثر اشتراكها في حفل للاتحاد الوطني للشباب السوداني .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)