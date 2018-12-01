رجال ونساء يشقون الليل البهيم ويجلسون في قبر الترابي للدعاء له

كشف الصحفي ورئيس تحرير الزميلة مصادر عن أن (رجال ونساء يشقون الليل البهيم ويجلسون في تربة الراحل د. حسن الترابي يدعون له بالرحمة)

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وكشف عبد الحميد عبر صفحته الرسمية على فيسبوك أنه زار قبر الترابي صبيحة الجمعة ، وكتب عنواناً لزيارته: (مع الترابي في قره .. لحظات تحتشد بالعظة والاعتبار) ، قائلاً بحسب صحيفة المجهر: (صباح اليوم الجمعة سألت حارس مقبرة الحاج قلينج ببري اللاماب عن الذين يحرصون على زيارة الشيخ الترابي في قبره الطاهر ..

قال لي إن أبناء وبنات الشيخ الراحل يزورونه بانتظام .. ثم يليهم رجال ونساء يشقون الليل البهيم ويجلسون في تربة الشيخ للدعاء له بالرحمة والمغفرة).

الخرطوم (أخبار الخليج 365)