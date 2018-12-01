شاب يقتل صديقه بسبب مبلغ 10 جنيها

قطعت محكمة جنايات الحاج يوسف برئاسة القاضي د.عمر محمد أحمد التوم ، جلسة لاحقة لسماع أقوال المتحري في ملف قضية شاب متهم بقتل صديقه طعناً بالسكين إثر نقاش دار بينهما داخل سوق الوحدة بالحاج يوسف حول مبلغ 10 جنيهات .

وكانت المحكمة في جلسة سابقة استمعت لأقوال المبلغ وأولياء الدم في القضية التي تعود تفاصيلها أن الشرطة بمنطقة شرق النيل تلقت بلاغاً عن مقتل شاب طعن بالسكين على يد صديقه وذلك بمنطقة الوحدة بالحاج يوسف ، على ضوء ذلك تحرك تيم من الشرطة إلى مسرح الحادث وتم أخذ الإجراءات اللازمة وبموجب أورنيك 8 جنائي ، وارسل الجثمان إلى المشرحة لمعرفة أسباب الوفاة.

وتمكنت الشرطة من القبض على المتهم وبالتحقيقات الأولية معه أقر بارتكاب الجريمة بحسب صحيفة المجهر ، وعقب الفراغ من التحريات أمرت النيابة بتقديم المتهم للمحاكمة تحت طائلة المادة 130 من القانون الجنائي بالقتل العمد .

الخرطوم (أخبار الخليج 365)